Highlights e gol Catanzaro-Monopoli 6-0, Serie C 2022/23 (VIDEO)

di Simone Caravano 23

Termina 6-0 il match tra Catanzaro e Monopoli, partita valida per la 28esima giornata del girone C di Serie C 2022/23. La partita, disputata allo stadio Ceravolo, è stata decisa dalle reti di Iemmello e Vandeputte due volte a testa, Biasci e Brignola. Vittoria importante dunque per il Catanzaro, che consolida il primo posto in classifica con 73 punti.