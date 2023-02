Fiorentina-Empoli 1-1, Pradé: “Rammarico per la mancata vittoria, noi nettamente più forti”

Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradé, ha parlato al termine del derby contro l’Empoli, terminato 1-1: “Dovevamo assolutamente vincere questa partita, c’è grande rammarico. Abbiamo battuto 13 corner e tirato in porta 25 volte, ma fatichiamo a segnare. Siamo stati la squadra più forte e dovevamo vincere. Ci può stare la stanchezza dopo la trasferta in Portogallo, ma non deve essere un alibi. Attaccare la squadra? Non me la sento, in fondo la prestazione c’è stata. Ci manca solamente uno step, deve scattare una scintilla. Ora tre giorni di lavoro, poi testa al ritorno contro il Braga e infine prepareremo la sfida di Verona“.