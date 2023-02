Italia femminile, azzurre al lavoro in Inghilterra in vista della gara contro il Belgio

La Nazionale Italiana di calcio femminile ha svolto una seduta di allenamento mattutina in vista del loro primo impegno internazionale del 2023, previsto a Milton Keynes contro il Belgio alle ore 17:45 di giovedì 16 febbraio. Le ragazze guidate da Milena Bertolini, dunque, avranno la possibilità di riscattarsi in Inghilterra anche contro le padrone di casa in occasione dell’Arnold Clark Cup 2023, competizione che si protrarrà fino a mercoledì 22 febbraio. Oltre a Italia, Belgio ed Inghilterra, presente anche la Corea del Sud.Un quadrangolare di livello e tre gare per testare le azzurre, a poco più di cinque mesi dalla competizione mondiale che si disputerà in Australia e Nuova Zelanda. Ecco l’elenco delle calciatrici convocati dalla ct Milena Bertolini:

Portieri: Rachele Baldi (Fiorentina), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina);

Difensori: Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Federica Cafferata (Fiorentina), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Benedetta Orsi (Sassuolo), Cecilia Salvai (Juventus);

Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Aurora Galli (Everton), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Martina Rosucci (Juventus), Emma Severini (Fiorentina);

Attaccanti: Barbara Bonansea (Juventus), Agnese Bonfantini (Sampdoria), Sofia Cantore (Juventus), Michela Catena (Fiorentina), Valentina Giacinti (Roma), Cristiana Girelli (Juventus), Martina Piemonte (Milan), Elisa Polli (Inter), Annamaria Serturini (Roma).