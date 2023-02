Napoli, Carragher impressionato da Kvaratskhelia: “Il giocatore più interessante in Europa”

“Penso che Kvaratskhelia sia il giocatore più interessante in Europa. La prossima stagione potremmo vederlo con la maglia del Real Madrid”. Jamie Carragher, opinionista di Champions League per l’emittente statunitense CBS Sports, è rimasto impressionato dalla prestazione di Kvicha Kvaratskhelia nella gara d’andata contro l’Eintracht. L’ex difensore e colonna del Liverpool si sbilancia e prevede un futuro in una big europea nel futuro del calciatore georgiano.