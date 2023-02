Alcaraz-Norrie oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Rio de Janeiro 2023

Carlos Alcaraz se la vedrà contro Cameron Norrie nell’ultimo atto del torneo ATP 500 di Rio de Janeiro 2023 (terra battuta). I due si incontrano di nuovo a distanza di una settimana. Sette giorni fa, infatti, il numero due del mondo si è aggiudicato il titolo sul rosso di Buenos Aires battendo in due set tirati il britannico di origini sudafricane. Entrambi sono reduci da due grandi battaglie in semifinale, dove hanno avuto la meglio al terzo e decisivo set rispettivamente sul qualificato cileno Nicolas Jarry e sull’altro iberico Bernabe Zapata Miralles. Alcaraz partirà nettamente avanti secondo le previsioni dei bookmakers. Vincendo si porterebbe a casa il secondo titolo consecutivo, una maniera strepitosa di rientrare nel circuito maggiore dopo essere stato diverse settimane lontano dai campi per via dell’infortunio al costato.

Alcaraz e Norrie scenderanno in campo oggi (domenica 26 febbraio). I due giocatori apriranno le danze sulla Quadra Guga Kuerten non prima delle ore 21:30 italiane. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure mediante la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). Anche Sportface.it monitorerà la finale tra Alcaraz e Norrie fornendo ai propri lettori news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.