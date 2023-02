Finale Giorgi-Peterson stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Merida 2023

Camila Giorgi sfiderà Rebecca Peterson nella finale del WTA di Merida 2023, in programma dal 20 al 26 febbraio. L’azzurra sta vivendo una settimana perfetta in Messico, dove è approdata all’atto conclusivo dell’evento senza cedere alcun set e mostrando un livello davvero alto come non si vedeva forse da un paio di anni. Ora Camila vuole mettere la ciliegina sulla torta e parte con i favori del pronostico contro la tennista svedese, che a sorpresa si è spinta fin qui partendo dalle qualificazioni.

Match assolutamente da non sottovalutare, dato che Peterson in questi giorni ha messo a segno vittorie importanti e nelle finali WTA giocate in carriera ha un record immacolato con due trionfi su due, entrambi nell’autunno del 2019. Camila invece di finali ne ha già giocate nove, ma di queste ne ha perse ben sei. L’ultima, però, la più importante della sua carriera, l’ha vinta nell’agosto del 2021 contro Pliskova nel 1000 canadese.

Giorgi e Peterson scenderanno in campo nella notte tra domenica 26 e lunedì 27 febbraio alle 02:00 italiane. La copertura televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Disponibile anche una diretta streaming attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento oppure gratis se tesserati FIT), attraverso cui gli appassionati potranno seguire tutti i match. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match tra Giorgi e Peterson. Il nostro sito garantirà ai propri lettori una news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti per tutta la durata della competizione.