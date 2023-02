Atp Rio de Janeiro 2023, Fognini si illude dopo il primo set: Alcaraz va ai quarti

Niente da fare per Fabio Fognini contro Carlos Alcaraz nel secondo turno del torneo ATP 500 di Rio de Janeiro 2023. L’azzurro si illude dopo un gran primo set, ma alla fine è lo spagnolo numero 2 al mondo ad imporsi sulla terra rossa brasiliana 6-7(5) 6-2 6-4 in due ore e quarantasei minuti. L’inizio è in salita per Fognini, con il murciano che sale 3-0. La svolta però è puntuale con l’italiano che riesce a cancellare due palle per il doppio break, per poi strappare il servizio. Si tratta del primo di sette break negli ultimi otto game del set, che si trascina fino al tie break, dove Fognini lascia a 5 il suo avversario. Anche nelle altre due frazioni, Alcaraz si issa sul 3-0. E stavolta a Fognini – che deve fare i conti anche con dei problemi fisici – la rimonta non riesce. Nel secondo Alcaraz si concede l’84% di punti vinti con la prima e concede zero palle break all’italiano. Nel terzo Fognini prova a reagire nel quarto game, strappando il servizio. Ma è una reazione che non basta per venire a capo del rebus Alcaraz. Nei quarti lo spagnolo affronterà il serbo Dusan Lajovic. “Una partita molto dura, io e Fabio abbiamo giocato a un livello altissimo, con grandi colpi, grandi punti. E’ straordinario giocare match così”, le parole del 19enne.