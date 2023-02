Empoli-Napoli domani in tv: canale, orario e streaming Serie A 2022/2023

Il Napoli fa visita all’Empoli nel primo anticipo della ventiquattresima giornata di Serie A 2022/2023. Si gioca alle 18:00 di sabato 25 febbraio nella cornice del Castellani, uno stadio caro per Spalletti che nella città toscana ha mosso i primi passi da allenatore di Serie A. L’Empoli ha perso solanto una delle nove partite interne di Serie A contro il Napoli (2-3 il 19 marzo 2017), con quattro successi e quattro pareggi a completare il bilancio. Un buon trend che ora è messo a confronto con gli ottimi numeri di Kvaratskhelia e compagni, reduci dal bel successo sull’Eintracht in Champions League. La partita potrà essere seguita in diretta su Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con le pagelle e le parole dei protagonisti.