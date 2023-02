Nba, Lakers ok contro Golden State. Boston vince a Indianapolis

I nuovi Lakers vincono e convincono. Lo fanno ormai da una serie di partite, con tre successi su quattro impegni. E trovano il successo, contro i Golden State Warriors, in una giornata tutt’altro che favorevole al tiro per LeBron James (13 punti, con 9 rimbalzi e 8 assist) e Anthony Davis (12+12). Decisivi quindi i 25 punti di Malik Beasley e i 17 di Austin Reaves, mentre ai campioni in carica non bastano i 22 di Klay Thompson. A ovest Denver vince a Cleveland grazie alla ventiduesima tripla doppia stagionale di Jokic, che chiude con 24 punti, 18 rimbalzi e 13 assist.

Vince a fatica l’altra capolista. I Boston Celtics hanno bisogno di un tempo supplementare per battere Indiana. Protagonisti i soliti Jayson Tatum e Jaylen Brown. Il primo chiude con 31 punti e 12 rimbalzi, il secondo tiene il passo dell’amico con un 30-11. Ai padroni di casa non basta l’ottima prova di Myles Turner, che eguaglia il suo massimo in carriera a quota 40 punti con 10 rimbalzi. In scia vincono i Philadelphia 76ers che si impongono in rimonta sui Grizzlies. Joel Embiid (27 punti e 19 rimbalzi) e James Harden (31-7-7) spengono un Ja Morant da 15 punti e un 3/16 al tiro. Vincono gli Orlando Magic di Paolo Banchero sui Detroit Pistons. L’italiano tira 4/13 e chiude con 11 punti, 6 rimbalzi e 6 assist.

Tutti i risultati

Cleveland Cavaliers-Denver Nuggets 109-115

Indiana Pacers-Boston Celtics 138-142 d1ts

Orlando Magic-Detroit Pistons 108-106

Philadelphia 76ers-Memphis Grizzlies 110-105

Toronto Raptors-New Orleans Pelicans 115-110

Dallas Mavericks-San Antonio Spurs 142-116

Utah Jazz-Oklahoma City Thunder 120-119 d1ts

Los Angeles Lakers-Golden State Warriors 124-111

Sacramento Kings-Portland Trail Blazers 133-116