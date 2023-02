Inter-Porto, Lukaku: “Penso solo ad aiutare la squadra”

“Sono soddisfatto per la vittoria, era troppo importante fare risultato. Purtroppo non siamo riusciti a fare il secondo gol. Ora sono contento di essere a disposizione e di aiutare la squadra. Io titolare? Penso solo all’Inter, dobbiamo continuare così. Barella? Abbiamo fatto pace da tempo, sono contento per il suo assist”. Lo ha detto a Prime Video Romelu Lukaku dopo la vittoria per 1-0 dell’Inter col suo gol sul Porto nell’andata degli ottavi di finale di Champions League a San Siro.