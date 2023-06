ATP Queen’s 2023, Alcaraz ai quarti senza problemi: Lehecka sconfitto in due set

Carlos Alcaraz prosegue la sua avventura nell’ATP 500 del Queen’s, evento che si disputa sul tradizionale stadio in erba londinese e che è stato vinto da Matteo Berrettini nelle ultime due edizioni. Il numero 2 del mondo, che potrebbe tornare in vetta al ranking qualora dovesse vincere il trofeo questa settimana, approda senza grandi problemi ai quarti di finale: Jiri Lehecka, infatti, non riesce a ripetere la bella prestazione che aveva prodotto Arthur Rinderknech al primo turno (il francese aveva costretto il murciano a giocarsi tutto nel tiebreak decisivo) e si arrende con lo score di 6-2 6-3, punteggio che poteva essere anche più netto se Alcaraz fosse stato più cinico in determinate circostanze dell’incontro. Per il 20enne spagnolo si tratta del suo primo quarto di finale in carriera su questa superficie, quarti che l’anno scorso aveva solo sfiorato a Wimbledon (sconfitto da Sinner agli ottavi). La giornata al Queen’s si è aperta con il successo di Alex de Minaur su Diego Schwartzman (6-2 6-2) e con la vittoria ottenuta da Adrian Mannarino ai danni di Taylor Fritz. Il programma sarà chiuso dalla sfida tra Grigor Dimitrov e Francisco Cerundolo: sarà proprio questo match a determinare chi incrocerà, venerdì, la sua racchetta con quella di Alcaraz.