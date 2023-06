MotoGp Gp Olanda 2023, Marquez: “In Germania weekend difficile, qui gara spint più lenta”

Marq Marquez alla vigilia del weekend del Gp d’Olanda ha parlato in conferenza stampa, sottolineando le sue condizioni fisiche non ottimali ed anche le sue speranze per il prossimo Gran Premio. Queste le sue parole.

Marquez: “Ho fatto un ottimo lavoro con il team medico, ho problemi ad una caviglia per una forte infiammazione, poi ho un pollice rotto, ma solo nell’ultimo pezzo. Infine un’infrazione alla seconda costola ed appena respiro, se spingo con il braccio, lo sento. In Germania è stato un weekend difficile, se spingi e cadi lo accetti, l’ho accettato nelle qualifiche, ma nel Warm up no. La gara sprint è stata più lenta, non ho spinto di più rispetto a quanto mi potesse dare la moto. Qui ad Assen voglio raccogliere informazioni per migliorare la moto per futuro. Al Mugello, ed in Germania, ero nelle migliori condizioni fisiche, qui, dopo cinque cadute, non sono ancora pronto fisicamente ma posso girare per raccogliere informazioni. Un passo indietro? Se non sei pronto con la giusta condizione fisica non puoi trovare quei 3-4 decimi che ottieni spingendo al massimo nei week-end. In Germania ho spinto troppo, ora continuerò a girare per migliorare in ottica futura“.