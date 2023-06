Gp Olanda, Bezzecchi: “Adoro questo circuito, serve concentrazione”

Marco Bezzecchi ha parlato nella conferenza stampa di presentazione del MotoGP di Assen: “Questo è un circuito che adoro, mi ricorda il mio primo podio in MotoGP, non vedo l’ora di saltare in moto. In Germania abbiamo faticato per tutto il week-end, abbiamo provato con la soft, guidavo bene e chiudere sul podio è stato l’ottimale. Nella testa, qui ad Assen, posso farcela”.

Poi ha concluso: “E’ un momento speciale, serve lavorare, mantenere la concentrazione e serve la costanza nei risultati visto che, con la sprint, può cambiare tutto rapidamente. Appena perdi qualcosa, con questo format, ti perdi; quindi serve partire nel modo migliore e mantenere un livello alto. Il mio team mi sta dando tanta fiducia”.