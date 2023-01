Atp Pune 2023: programma, orari e ordine di gioco semifinali venerdì 6 gennaio

Ecco il programma, gli orari e l’ordine di gioco di venerdì 6 gennaio per l’Atp 250 di Pune 2023. Torneo che si conclude sabato, quindi la giornata di venerdì è già sinonimo di semifinali per quanto concerne il tabellone di singolare. Si inizia alle ore 10:00 italiane, le 15:00 in India, quando Tallon Griekspoor affronterà quello che sembra un ritrovato Aslan Karatsev. A seguire toccherà ad un altro olandese: la testa di serie numero 2 Botic Van De Zandschulp dovrà vedersela contro il vincente di Krajinovic-Bonzi. Di seguito l’ordine di gioco completo.

CENTER COURT

Dalle ore 10:00 – Griekspoor vs Karatsev

Non prima delle 11:30 – (2) Van De Zandschulp vs Krajinovic o Bonzi