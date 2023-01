Incredibile Al-Nassr, sforato il numero di stranieri: per schierare Ronaldo serve una cessione

Problemi per Cristiano Ronaldo, l’Al-Nassr non ha ancora tesserato il portoghese, e non potrà schierarlo nella partita di domani contro l’Al Ta-ee a causa del superamento del numero di stranieri tesserabili. Nel campionato saudita ogni squadra può averne fino a otto, ma con l’arrivo di Ronaldo, la formazione di Rudi Garcia arriva a quota 9, quindi prima di poterlo schierare dovrà venderne uno. Il maggiore indiziato per la cessione, secondo una fonte del club, è il centrocampista uzbeko Jalaluddin Masharipov. “Ci sono delle trattative in corso per la cessione di uno dei nostri stranieri, ma non sono ancora nella fase conclusiva”.