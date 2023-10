Parigi 2024, prime conferme per Team USA. Durant: “Sì, sarò ai Giochi”

I primi (attendibili) rumors erano circolati immediatamente dopo l’eliminazione ai Mondiali in Asia, ma ora arrivano anche le prime conferme. Team USA è pronta a schierare l’artiglieria pesante in vista dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Kevin Durant è stato abbastanza sintentico durante il Media Day che ha aperto la stagione dei suoi Phoenix Suns: “Sì, sarò alle Olimpiadi”, ha dichiarato il tre volte campione olimpico di Londra, Rio e Tokyo. Interessato anche LeBron James, che però non ha confermato la presenza: “Mi interessa. Vedremo cosa succede”, ha detto il cestista di Akron, Ohio, pronto a iniziare un’altra stagione in maglia Lakers.