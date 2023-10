Australian Open 2024, il primo Slam stagionale cambia: si parte di domenica e durerà un giorno in più

Gli Australian Open si allineano al Roland Garros e dal prossimo anno anche il primo Slam stagionale durerà 15 e non più 14 giorni. In sostanza, si parte la domenica e non più il lunedì come da tradizione fino alla passata stagione. Con un comunicato stampa Tennis Australia, tramie le parole di Craig Tiley, ha spiegato la modifica citando i feedback dei giocatori che si sono lamentati degli incontri che finivano a notte fonda, dando così una giornata in più di tempo per spalmare meglio le partite. La realtà dei fatti ci dice che che cambierà poco o nulla.

Nell’annuncio viene specificato che, al di là dell’aggiunta di cinque sessioni in più (da 47 a 52), l’unico cambiamento sarà nella diminuzione delle partite da tre a due sulla Rod Laver Arena e sulla Margaret Court Arena nella sessione diurna. Mentre Tennis Australia si garantisce una giornata (e nel fine settimana) in più di vendite.