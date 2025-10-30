Successo prezioso per la squadra di Fabio Grosso alla Unipol Domus: i neroverdi passano con una punizione magistrale di Laurienté e il raddoppio di Pinamonti. Ai sardi non basta la rete di Sebastiano Esposito.

Un successo pesantissimo in chiave salvezza. Il Sassuolo espugna per 2-1 la Unipol Domus nel match della nona giornata di Serie A 2025/26, battendo un Cagliari combattivo ma poco concreto. Decisive le reti di Armand Laurienté e Andrea Pinamonti, mentre i rossoblù trovano soltanto la consolazione del gol con Sebastiano Esposito.

La partita si apre con il Cagliari più intraprendente: al 6′ Adopo va vicino al bersaglio, e poco dopo Esposito impegna la barriera su punizione. Gli ospiti, privi di Berardi, si affidano alle palle inattive e sfiorano il vantaggio al 42′ con Thorstvedt, che costringe Caprile a una gran parata, e con Volpato, murato dal portiere rossoblù. Si va al riposo sullo 0-0.

Nella ripresa il match si accende. Al 54′ Laurienté sblocca con una punizione perfetta, battendo Caprile. Due minuti dopo Koné sciupa il possibile raddoppio, ma al 65′ ci pensa Pinamonti: controllo, dribbling su Prati e sinistro vincente per lo 0-2. Il Cagliari reagisce con orgoglio e al 73′ trova il gol che riapre la partita grazie a Esposito, abile a sfruttare l’assist di Felici. Nel finale la squadra di Pisacane ci prova con generosità, ma il Sassuolo resiste e porta a casa tre punti d’oro.

In classifica i neroverdi salgono a 13 punti, agganciando l’Atalanta al nono posto, mentre il Cagliari resta a quota 9, con la terza sconfitta interna consecutiva.