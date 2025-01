Chiusa la parentesi australiana, la maggior parte dei top players si riposa per almeno un paio di settimane e i circuiti ATP/WTA tornano in Europa e Asia. Nelle prossime settimane il calendario maschile prevede torneo in Sudamerica, negli States e in Medio Oriente, ma per il momento a partire è la breve stagione degli eventi indoor europei. Si parte con Montpellier, poi ci si trasferirà a Marsiglia e infine il clou con l’ATP 500 di Rotterdam dove vedremo Sinner, Alcaraz e tanti altri top-15 al via.

Meno i tornei a disposizioni delle donne, con febbraio che ormai da tradizione è il mese dedicato ai ricchi appuntamenti arabi, ovvero nell’ordine Abu Dhabi, Doha e Dubai. Prima, però, una breve sosta a Singapore per il un evento 250 che torna quest’anno in calendario e in Europa, dove indoor si giocherà prima a Linz e poi la settimana successiva a Cluj, in Romania.

ENTRY LIST ATP 250 MONTPELLIER

PARTECIPANTI WTA 500 LINZ

ENTRY LIST WTA 250 SINGAPORE

RUBLEV WILD CARD IN FRANCIA

A Montpellier sono diversi i forfait da segnalare, a partire da quelli dei padroni di casa Giovanni Mpetshi Perricard e Gael Monfils. Avrebbe dovuto partecipare anche il nostro Lorenzo Sonego, il quale dopo le fatiche di Melbourne ha però saggiamente deciso di prendersi qualche giorno di pausa prima di tornare in campo. E allora la prima testa di serie sarà Andrey Rublev, che dopo il ko all’esordio in Australia contro Joao Fonseca prova a conquistare qualche punticino utile per il ranking in Francia. Tra le prime quattro teste di serie anche Sebastian Korda, Felix Auger-Aliassime e Flavio Cobolli, che è uno dei due italiani al momento ammessi in main draw insieme a Mattia Bellucci.

PROGRAMMA ATP 250 MONTPELLIER

Lunedì 27 gennaio – Primo turno

Martedì 28 gennaio – Primo turno

Mercoledì 29 gennaio – Secondo turno

Giovedì 30 gennaio – Secondo turno

Venerdì 31 gennaio – Quarti di finale

Sabato 1 febbraio – Semifinali

Domenica 2 febbraio – Finale

MUCHOVA PRIMA TDS A LINZ, AL VIA COCCIARETTO

Nello storico torneo austriaco, che una volta si giocava in autunno quando la WTA aveva in calendario una vera e propria stagione autunnale sui campi indoor in giro per l’Europa, la favorita sarà Karolina Muchova. La ceca ha ricevuto un invito da parte degli organizzatori e tornerà così subito in campo dopo la sconfitta al secondo turno degli Australian Open patita per mano di Naomi Osaka. Tabellone di tutto rispetto, con ex top-10/15 quali Svitolina, Alexandrova, Sakkari, Vondrousova e Bencic. Non mancano le giovani in rampa di lancio, da Clara Tauson a Olga Danilovic, mentre per l’Italtennis ci sarà Elisabetta Cocciaretto.

PROGRAMMA WTA 500 LINZ

Lunedì 27 gennaio – Primo turno

Martedì 28 gennaio – Primo turno

Mercoledì 29 gennaio – Secondo turno

Giovedì 30 gennaio – Secondo turno

Venerdì 31 gennaio – Quarti di finale

Sabato 1 febbraio – Semifinali

Domenica 2 febbraio – Finale

TORNA IN CALENDARIO ANCHE IL WTA DI SINGAPORE

Livello sulla carta più basso a Singapore, che da quest’anno sostituisce il defunto evento che si svolgeva a Hua Hin, in Thailandia. Nel WTA 250 in programma nel sud-est asiatico l’unica top-20 al via dovrebbe essere Anna Kalinskaya, ma il suo inizio di stagione è stato condizionato dai malanni fisici, quindi la sua presenza non è da dare affatto per scontata. Stesso discorso per Emma Raducanu, che a Melbourne ha disputato un buon torneo, ma di certo non è nota per giocare in maniera continua sul circuito. Una delle favorite a questo punto potrebbe diventare Polina Kudermetova, che al momento della chiusura delle iscrizioni era addirittura fuori dal tabellone principale, ma che in realtà sarà tra le prime teste di serie dopo l’incredibile settimana di Brisbane.

PROGRAMMA WTA 250 SINGAPORE

Lunedì 27 gennaio – Primo turno

Martedì 28 gennaio – Primo turno

Mercoledì 29 gennaio – Secondo turno

Giovedì 30 gennaio – Secondo turno

Venerdì 31 gennaio – Quarti di finale

Sabato 1 febbraio – Semifinali

Domenica 2 febbraio – Finale