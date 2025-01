La Roma è già al lavoro per individuare l’allenatore con cui ripartire per la prossima stagione: spunta il primo nome.

Il futuro della Roma è ancora tutto da scrivere, tanto in campo quanto fuori. I giallorossi stanno attraversando senza dubbio una stagione piena di imprevisti e portatrice, fino ad oggi, di risultati decisamente lontani dalle aspettative di mezza estate. L’esonero di Daniele De Rossi dopo poche giornate ha sicuramente cambiato gli umori di una squadra che non era ancora brillante, ma che tuttavia mostrava visibili segnali di crescita. Con Ivan Juric, poi, non è mai scoccata la scintilla, non è riuscito a prendere davvero il gruppo, e i risultati sono stati addirittura peggiori di quelli del suo predecessore.

Claudio Ranieri è stata un po’ una mossa disperata, a cui la Roma si è aggrappata nella speranza che uno come lui riuscisse a risvegliare l’orgoglio dei giallorossi. E così è stato, perché nonostante qualche comprensibile difficoltà nelle prime partite, retaggio dei mesi di disastri precedenti, poi la Roma ha cominciato lentamente a carburare e far vedere ottime cose. La risalita in classifica è nel suo pieno. Dopo essersi trovata a un passo dalla zona retrocessione, ora l’obiettivo Europa è di nuovo alla portata.

Roma, movimenti in panchina: contatti per Farioli

Mentre da una parte si pensa al campo, la società ha il dovere di ragionare già alla prossima stagione. Claudio Ranieri è stato chiaro: il suo compito è quello di salvare la Roma e portarla al termine di questa stagione. A fine anno, poi, sarà pronto a dire nuovamente, e questa volta definitivamente, addio al calcio. Lo aspetta un ruolo dirigenziale proprio nella società capitolina e non ha intenzione di tornare sui suoi passi.

A Trigoria, è già cominciato dunque il meticoloso lavoro di ricerca sul possibile sostituto, e questa volta la Roma non vuole concedersi errori. Oltre alle candidature più gloriose che quasi ogni anno ritornano in chiave giallorossa, quali Allegri e Ancelotti, La Gazzetta dello Sport annuncia anche movimenti concreti per ingaggiare Francesco Farioli, che si starebbe facendo strada tra le preferenze della dirigenza. Il tecnico è attualmente alla guida dell’Ajax, dove, con un solo punto di distanza dal PSV, rincorre il titolo di campioni d’Olanda.

Tra la Roma e l’allenatore toscano ci sarebbero già stati dei contatti. A sondare il terreno sarebbero stati sia il ds Ghisolfi che lo stesso Claudio Ranieri, nel corso delle vacanze natalizie. Occasione per scambiarsi gli auguri, certo, ma soprattutto per parlare di futuro, che secondo la rosea potrebbe essere condiviso. Per la Gazzetta, il briefing sarebbe stato positivo e soddisfacente, e per tale motivo Francesco Farioli va considerato al momento tra i principali candidati, se non il primo, per la prossima stagione.