Atp Montpellier 2024: programma, orari e ordine di gioco lunedì 29 gennaio

Ecco il programma, gli orari e l’ordine di gioco di lunedì 29 gennaio per il torneo Atp 250 di Montpellier 2024. Giornata d’apertura per la manifestazione francese, con solamente tre incontri di main draw, tutti a partire dal tardo pomeriggio. Iniziano Bonzi-Mmoh, poi il match clou con Murray e Paire. A chiudere la serata il derby iberico tra Martinez e Munar. Di seguito l’ordine di gioco completo.

COURT PATRICE DOMINGUEZ

Ore 17:00 – Bonzi vs Mmoh

Non prima delle 19:00 – (5) Murray vs Paire

a seguire – Martinez vs Munar