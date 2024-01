Liga 2023/2024: il Girona espugna il campo del Celta Vigo e torna al primo posto

Il Girona non si ferma più. La squadra catalana, dopo il ko con eliminazione dalla Copa del Rey, nel match della ventiduesima giornata della Liga 2023/2024 si impone sul campo del Celta Vigo e trova una vittoria per 0-1 pesantissima, visto che in classifica adesso la formazione guidata da Miguel Angel Sanchez Munoz è tornata al primo posto, con 55 punti, uno in più del Real Madrid che però ha una partita da recuperare.

All’Estadio de Balaidos l’avvio è molto equilibrato, ma col suo gioco fatto di una fitta rete di passaggi prima di verticalizzazioni improvvise il Girona riesce a sbloccarla già al 20′ con Portu. La rete del vantaggio è gestita alla perfezione dagli ospiti, che ormai hanno una mentalità da vera e propria big e sono vicini alla qualificazione alla prossima Champions League, ma non vogliono privarsi del sogno di vincere addirittura il campionato: il secondo tempo è di puro controllo per i biancorossi, che difendono lo 0-1 fino al triplice fischio e vincono ancora, mantenendo la vetta della classifica. Per i padroni di casa galiziani, invece, ci sarà da soffrire per la salvezza: 17 punti, appena due in più rispetto alla zona retrocessione.