Atp Montpellier 2024: Paire di rimonta su Murray, Mmoh piega Bonzi

Andy Murray si fa rimontare da Benoit Paire e viene eliminato al primo turno del torneo Atp di Montpellier 2024. Sul cemento transalpino il padrone di casa per una volta dimostra di essere sul pezzo a livello psicologico: dopo aver perso il primo set, conquistato dall’ex numero uno con un agile 6-2 frutto di due break, in apertura e chiusura di parziale, l’istrionico francese nel secondo set apre con un break immediato, poi però nell’ottavo game ha un calo di tensione e lo scozzese ne approfitta, tornando on serve e trascinando il set al tie-break, dove Paire si impone agguantando la parità nel computo dei set. Si va così al terzo, dove c’è un botta e risposta di break e controbreak in avvio, poi nell’ottavo gioco Paire si fa aggressivo e strappa il servizio a Murray. Come da copione, nel nono gioco in cui serve per il match deve metterci del suo: spreca quattro palle match partendo da 40-0, concede addirittura una palla break ma poi ecco la quinta opportunità che stavolta viene sfruttata.

Due set molto combattuti, ma alla fine lo statunitense Mmoh si fa sentire nei momenti chiave ed elimina il padrone di casa Bonzi. L’americano è il primo a concedere palla break, ma il rivale non ne approfitta nel settimo gioco, quindi nell’ottavo game l’aggressività in risposta frutta il break alla seconda opportunità e ai vantaggi, a quel punto nel nono game al servizio chiude i giochi per il 6-3. Nel secondo set servizi dominanti per nove giochi, poi è sempre Bonzi ad avere la prima chance in risposta, una palla break che in quel momento è anche una palla set, ma non la sfrutta e puntualmente viene punito nell’undicesimo game, dove subisce il break ai vantaggi da parte di Mmoh. Al cambio campo lo statunitense serve per il match e tiene la battuta a zero.