MOVIOLA – Salernitana-Roma, Maggiore col braccio: per Di Bello è rigore

Episodio da moviola in Salernitana-Roma. Giulio Maggiore tocca col braccio larghissimo in area di rigore e l’arbitro Di Bello non può esimersi dal fischiare il penalty. Una serata complicatissima per i giallorossi, si risolve col tiro dagli undici metri di Dybala, proteste invece da parte dei campani per un possibile fallo subito dallo stesso centrocampista a opera di Mancini, ma sembra poca roba e non incide sul tocco scomposto col braccio.