Al-Hilal-Inter Miami: gli arabi vincono l’incontro amichevole, a segno Messi e Suarez

Alla Kingdom Arena di Riyadh è andata in scena la partita amichevole tra l’Al Hilal e Inter Miami, terminata 4-3. Arabi in vantaggio per 2-0 con Mitrovic e Al Hamdan, quando gli americani hanno accorciato le distanze con Suarez. Prima dell’intervallo, i padroni di casa trovano il 3-1 con Michael. Nel secondo tempo, Messi non sbaglia dal dischetto e Ruiz firma il pareggio per 3-3. Il gol della vittoria arriva al 90′ con Malcom.