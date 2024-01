Atp Montpellier 2024: Cobolli rimonta e batte Monfils in tre set, affronterà Lestienne nel secondo turno

Prosegue l’avventura di Flavio Cobolli nell’Atp 250 di Montpellier. L’azzurro ha superato in rimonta Gael Monfils con il punteggio di 6-7(8) 6-3 6-0 dopo 2 ore e 36 minuti di match. Grande prova di maturità del classe 2002, che nonostante lo svantaggio iniziale ha continuato a giocare il suo tennis e a mettere in difficoltà il suo avversario, che nel finale ha pagato la scarsa forma fisica. Cobolli affronterà ora nel secondo turno del torneo il francese Constant Lestienne, che ha avuto la meglio su Zapata Miralles in tre set.

LA CRONACA

PRIMO SET – Molto contratto ad inizio gara Cobolli, che in men che non si dica si ritrova sotto di un break e 3-0. Qui però il tennista romano si desta e comincia a macinare con il dritto, sfruttando anche un calo del suo avversario. Il classe 2002 riesce ad avere la meglio su Monfils in una serie di game interminabili, e con due break consecutivi si trova davanti 4-3 e servizio. Sul 40-0 però Cobolli si inceppa e commette prima due errori con il dritto, poi un doppio fallo. L’esperto transalpino ringrazia e con cinque punti in fila si riprende il turno di battuta. I game successivi scorrono rapidi fino al tie break, dove è l’italiano a partire meglio allungando sul 3-0. Monfils però è bravo a recuperare subito e mettere la freccia. L’azzurro però non molla, ma dopo un tie break che sembra infinito capitola 10-8.

SECONDO SET – Parte subito aggressivo Monfils, sfruttando l’onda emotiva del primo set vinto, ma Cobolli è bravo a salvare due palle break in apertura e a mantenere il servizio. Le percentuali del francese al servizio calano con l’avanzare del match, e nel quarto game cede la battuta: l’azzurro si apre il campo con un grande inside in e poi chiude a rete con la volée. Non riesce però a confermare il break, con Monfils che si riporta in scia sul 3-2. Cobolli però non ci sta e con due grandi soluzioni in dritto si riprende il servizio e allunga sul 4-2. L’ex numero 6 del mondo accusa il colpo e non riesce a rientrare nel set, che si chiude con il punteggio di 6-3 per l’azzurro.

TERZO SET – Monfils sembra non averne più dopo oltre 3 ore di partita, ma allo stesso tempo è molto bravo Cobolli a prendersi subito il break con una gran risposta sulla riga. La maggior freschezza e i sedici anni in meno dell’atleta italiano si fanno sentire, e gli permettono di tenere comodamente i turni al servizio. Monfils senza ormai più benzina nel serbatoio si affida quasi soltanto al servizio, ma è costretto a cedere nuovamente il servizio a favore di Cobolli, che chiude con un bagel e avanza al secondo turno.