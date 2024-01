Scherma, Coppa del Mondo spada 2023/2024: doppio podio azzurro a Doha con Rizzi e Vismara

Arrivano due podi, uno al maschile e uno al femminile, per per l’Italia della spada nel Grand Prix di Doha, inedito appuntamento infrasettimanale valido per la Coppa del Mondo di scherma. Sorprendente la prestazione di Giulia Rizzi, che per la prima volta sale sul podio in un Grand Prix dopo essere partita addirittura dalle qualificazioni in Qatar. Un cammino quest’oggi partito con il successo per 15-14 sull’estone Beljajeva e proseguito con il 12-11 ai danni di Differt; nei quarti una netta vittoria per 15-5 contro la coreana Lee in semifinale l’affermazione per 14-12 sull’ucraina Varfolomyeyeva. Qualche rimpianto per l’atto conclusivo, in cui l’azzurra – che torna sul podio a più di un anno di distanza da Vancouver 2022 – si arrende soltanto al minuto supplementare per 14-13 al cospetto di Kong, spadista di Hong Kong. Sesto posto per Federica Isola, mentre le altre italiane in pedana si sono classificate: 18^ Alberta Santuccio, 34^ Mara Navarria, 36^ Rossella Fiamingo e 63^ Sara Maria Kowalczyk.

Un’ottima giornata anche per Federico Vismara, che nella prova maschile, con il suo secondo posto, ottiene il quarto podio in Coppa del Mondo. L’atleta dell Fiamme Azzurre ha superato il marocchino Elkord 15-6, lo spagnolo Gonell 15-13, poi Ng per 15-9 negli ottavi e nei quarti al fotofinish il successo per 15-14 sull’ungherese Koch dopo essersi trovato sotto anche 1-7. In semifinale l’azzurro si è imposto per 15-12 sullo statunitense Imrek, prima di soccombere in finale all’israeliano Freilich per 15-9. Per quanto riguarda gli altri nostri rappresentanti: Davide Di Veroli e Marco Paganelli chiudono rispettivamente 17° e 30° classificati, invece 35° è Valerio Cuomo.