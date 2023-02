Tottenham, dall’Uruguay: crociato rotto per Bentancur, niente Milan e stagione finita

Niente Milan in Champions e stagione finita per Rodrigo Bentancur, almeno secondo quanto riferisce la stampa dell’Uruguay. Il centrocampista del Tottenham, infatti, dopo l’infortunio rimediato contro il Leicester, si sarebbe sottoposto in mattinata a una risonanza magnetica che avrebbe evidenziato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, con dunque uno stop di almeno sei mesi se confermato.