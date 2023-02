Atp Montpellier 2023, settimo sigillo in carriera per Jannik Sinner: sconfitto Cressy in finale

Jannik Sinner trionfa nell’ATP 250 di Montpellier dopo aver sconfitto in 1h e 19′ di gioco Maxime Cressy con lo score di 7-6(3) 6-3 nell’atto conclusivo del torneo. Senza cedere alcun set nei tre incontri disputati in terra d’oltralpe l’azzurro conquista il settimo titolo ATP su otto finali giocate nel corso della sua giovane carriera. Un bottino niente male per il classe ’01, che ha iniziato alla grande questo 2023, con l’intenzione di mettere subito in chiaro le cose dopo un 2022 in cui a più riprese era stato tormentato da vari problemi fisici e in cui dovette aspettare sette mesi per alzare il suo primo trofeo. L’allievo di Simone Vagnozzi e Darren Cahill risale in 14esima posizione nel ranking mondiale ed è n°8 della ATP Race, testimonianza di un ottimo inizio di stagione.

PRIMO SET – Entrambi i tennisti partono un po’ contratti nelle prime fasi dell’incontro. Cressy è costretto ad annullare due palle break nel primo game in cui commette due doppi falli, poi Sinner nel game successivo recupera addirittura da 0-40 con cinque punti consecutivi. Dopo questa prima fase di assestamento i due acquisiscono solidità nei rispettivi turni di battuta e senza particolari colpi di scena da segnalare si arriva al tie-break. Qui Jannik gioca in maniera splendida, partendo subito con un mini-break e trovando poi l’allungo decisivo che gli permette di conquistare tre set point di fila. Ne basta uno per chiudere il set con un dritto vincente: 7-6(3).

SECONDO SET – Jannik inizia a trovare le contromisure all’avversario anche in risposta, riuscendo a rendersi pericoloso più volte nel corso del secondo parziale. Cressy è però bravo a salvarsi: recupera da 0-30 nel suo primo turno di battuta, poi ai vantaggi tiene il secondo. Sinner invece non soffre mai nei suoi turni e da campione trova ancora una volta l’allungo nel momento decisivo. Sul 4-3 si porta 0-30 con un’ottima risposta, si procura due palle break e Cressy riesce ad annullare solamente la prima con una gran seconda di servizio al centro. Sul 30-40 l’azzurro invece risponde e l’americano sbaglia la volée: è break. Va a servire per il match, non trema e chiude al secondo match point. Jannik Sinner è il campione dell’Atp 250 di Montpellier!