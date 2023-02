Short track, CdM Dordrecht 2023: primo podio individuale in carriera per Spechenhauser

A Dordrecht cala il sipario sulla terza giornata dell’ultima tappa di Coppa del Mondo di short track per la stagione 2022/2023. Splendido ed inatteso podio per Luca Spechenhauser nei 1000 metri, dove è costretto ad arrendersi solamente al leader della generale Ji Won Park e al canadese Pascal Dion. Davvero una bella prova da parte del 22enne azzurro, al suo primo podio individuale in carriera e con un risultato che testimonia un movimento che è in grado di andare oltre i successi della sua punta di diamante Pietro Sighel. Proprio quest’ultimo invece non è riuscito ad andare a medaglia quest’oggi, giungendo quarto nella gara dei 500 metri vinta dal cinese Lin davanti al sudcoreano Lim.

Quarta posizione anche per la staffetta femminile nei 3000 metri: Elisa Confortola, Gloria Ioratti, Arianna Sighel e Arianna Valcepina sono state beffate di un soffio nella finale che ha regalato l’oro al Canada davanti ad Ungheria e Cina. Seconda, terza e quarta sono tutte arrivate al traguardo distaccate di pochi centesimi.