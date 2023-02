Rugby, Sei Nazioni maschile 2023: l’Italia crolla a Twickenham contro l’Inghilterra

L’Italia si arrende all’Inghilterra a Twickenham nel posticipo della seconda giornata del Sei Nazioni 2023 di rugby. Gli azzurri sono stati sconfitti 31-14 dagli inglesi, che si bloccano in classifica salendo in terza posizione con sei punti. I ragazzi di Kieran Crowley rimangono invece con un solo punto, ancora a secco di successi.

IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV

IL CALENDARIO DELL’ITALIA: DATE, ORARI E TV

TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA

LA PARTITA – Primo tempo senza storia. Gli inglesi fanno una bella lezione di rugby all’Italia segnando tre mete e dominando in ogni reparto. Apre Will al 12′ e Farrell trasforma per il 7-0, al 28′ allunga Chessum e Farrell trasforma ancora per il 14-0. Dopo una meta annullata a Van Poortliet, al 36′ George regala il 19-0 ai suoi, punteggio sul quale si chiude il primo tempo. L’Italia reagisce nel secondo tempo e Riccioni firma la prima meta azzurra e Allan trasforma per il 19-7. Al 50′ meta tecnica dell’Inghilterra per un irregolarità di Ferrari, che fa crollare volontariamente la maul (26-17), al 62′ Fusco segna la seconda meta azzurra e Allan trasforma per il 26-14, e al 70′ Arundell allunga sul 31-14.