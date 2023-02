Atp Montpellier 2023: programma, orari e ordine di gioco di venerdì 10 febbraio con Sinner-Sonego

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo Atp di Montpellier 2023 della giornata di venerdì 10 febbraio. Ad aprire le danze sul court Patrice Dominguez sarà la semifinale di doppio e, al termine, ci sarà il primo quarto di finale con un derby francese tra Quentin Halys ed Arthur Fils. A seguire un altro derby, questa volta tutto italiano, che vedrà Jannik Sinner sfidare Lorenzo Sonego in un incontro che promette emozioni e spettacolo. In serata spazio alla sfida tra Rune o Huesler contro Basilashvili o Barrere; a chiudere il programma di venerdì sarà il confronto tra il croato Borna Coric e lo statunitense Maxime Cressy. Ecco tutti gli orari e l’ordine di gioco completo dei quarti di finale del torneo Atp di Montpellier.

COURT PATRICE DOMINGUEZ

Dalle 12:30 – Doppio

Non prima delle 14:30 – Halys vs Fils

A seguire – Sonego vs Sinner

Non prima delle 19:00 – Rune OR Huesler vs Basilashvili OR Barrere

A seguire – Coric vs Cressy.