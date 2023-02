Atalanta, Musso: “La Lazio è una grande squadra. Ci giochiamo la Champions con altri quattro club”

Il portiere dell’Atalanta, Juan Musso, nel corso di un’intervista concessa ai microfoni di Sky Sport, ha parlato dell’imminente trasferta di sabato allo stadio Olimpico contro la Lazio: “I biancocelesti sono una grande squadra. Un club importante, sta facendo molto bene, ha dimostrato di saper giocare un bel calcio, ma noi andremo lì con tutte le nostre forze, con fiducia e la voglia di vincere e come sempre di fare una bella partita. Siamo lì in 4-5 squadre che si giocano un posto Champions”.

L’estremo difensore nerazzurro, dopo tanto tempo nel giro della Nazionale Argentina e la pre-convocazione, ha saltato i Mondiali del Qatar, poi vinti proprio dall’Albiceleste: “Le scelte vanno accettate, io do il massimo in tutto, poi se dovesse arrivare anche la convocazione sarà un premio e la vivrò come se fosse la prima volta”.