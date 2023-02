Probabili formazioni Milan-Torino: ventiduesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Milan-Torino, anticipo della ventiduesima giornata di Serie A. La partita è in programma alle 20:45 di venerdì nella cornice dello stadio San Siro. La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn, Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. I rossoneri inseguono i tre punti dopo il derby, i granata cercano il colpo grosso in trasferta come già fatto a San Siro. Ecco gli aggiornamenti sulle possibili scelte dei due allenatori, Stefano Pioli e Ivan Juric.

MILAN – Si conferma il 4-3-3 con Messias mezzala. Giroud al centro del tridente, Leao e Saelamekers ai lati. Rebic verso la panchina. Theo Hernandez cerca la scossa.

TORINO – Sanabria in attacco, Karamoh, dopo il gol all’Udinese, in panchina. Miranchuk e Vlasic in panchina. Ilic e Ricci a centrocampo. Tocca a Vojvoda e Singo sulle fasce.

Le probabili formazioni di Milan-Torino

Milan (4-3-3): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Kalulu, Theo Hernández; Krunic, Tonali, Messias; Saelemaekers, Giroud, Leao

Ballottaggi: Messias 55% – Pobega 45%

Squalificati: –

Indisponibili: Maignan, Tomori, Florenzi, Ballo-Touré, Ibrahimovic, Bennacer

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Buongiorno, Schuurs, Rodriguez; Singo, Ricci, Ilic, Vojvoda; Miranchuk, Vlasic; Sanabria.

Ballottaggi: Vojvoda 65% – Aina 35%, Sanabria 60% – Seck 40%; Ilic 55% – Linetty 45%

Indisponibili: Zima, Pellegri, Lazaro, Djidji (in dubbio).

Squalificati: –