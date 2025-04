La settima vittoria consecutiva sul circuito maggiore consente a Luciano Darderi di qualificarsi ai quarti di finale del torneo ATP di Monaco di Baviera, dove dovrà vedersela contro lo statunitense Ben Shelton. L’azzurro, reduce dal trionfo di Marrakech, ha oggi sconfitto in rimonta Miomir Kecmanovic, numero 48 al mondo, col punteggio di 2-6 7-6(4) 6-4. Un esame di maturità superato per Darderi, che ora proverà a mantenere lo stesso livello anche contro Shelton, fresco di successo in due set contro Botic Van de Zandschulp.

Il racconto della gara

Due ore e trenta di gioco. L’avvio è da dimenticare per Darderi, che litiga con la prima, commette tanti errori (16), realizza gli unici doppi falli del suo match (2) e fatica in risposta. Un mix che consente a Kecmanovic di prendere il largo: sale sul 3-1, poi alla terza chance strappa nuovamente il servizio e va a servire per il set, mostrandosi lucido e cinico alla prima occasione. Serve una reazione, ma in apertura di secondo set arriva il break del rivale. Nel momento più delicato scatta la scintilla. Kecmanovic annulla due palle dell’immediato controbreak, ma Darderi sfrutta la terza. Poi un altro scambio di break tra il quarto e il settimo game precede un tie break portato a casa con autorità dall’azzurro: sale sul 4-3 e non si volta più indietro, chiudendo con solidità sul 7-4.

Nel secondo set l’azzurro sale in cattedra. Più carico e concentrato, ma anche più sicuro nei propri mezzi, come dimostra lo splendido passante di rovescio per lo 0-40 sul 2-2. Kecmanovic però annulla le tre palle break, come aveva fatto nel game d’apertura. Tutto rimandato al nono gioco, quando Darderi strappa il servizio con un’accelerazione di dritto e va a servire per il match. Il braccio nel momento più delicato non trema. Anzi, match in archivio col turno di servizio a zero. Un’altra prova di forza prima della pratica Shelton.