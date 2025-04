Arrivano novità sul futuro del tecnico da poco esonerato dalla Juventus. Ecco da quale club potrebbe ripartire

Thiago Motta vorrebbe e potrebbe ripartire subito, ossia già dalla prossima stagione. Il tecnico italo-brasiliano intende mettersi alle spalle la fallimentare esperienza sulla panchina della Juventus, alla quale è ancora contrattualmente legato fino a giugno 2027.

Ipotesi Atalanta per il dopo Gasperini

Nei giorni quasi successivi all’esonero, avvenuto ufficialmente lo scorso 23 febbraio, l’ex Bologna è stato accostato con forza all’Atalanta. Ossia indicato come uno dei principali candidati a raccogliere la pesante eredità di Gasperini.

Durante la cerimonia della Panchina d’Oro, vinta da Simone Inzaghi, l’attuale allenatore degli orobici ha speso parole importanti su quello che è stato un suo ‘figlioccio’ al Genoa. Quella di Gasperini è apparsa una sorta di ‘benedizione’, quasi come a dire ai Percassi: ‘Sì, prendete lui’.

Chi bazzica dalle parti di Bergamo sostiene che il nome di Motta sia stato caldeggiato dal suo ex direttore al Bologna, nonché ex Ds dell’Atalanta: parliamo ovviamente di Giovanni Sartori, in queste ore tornato in orbita Milan.

Accostato anche alla Roma

Il nome di Thiago Motta è stato poi associato pure alla Roma, ancora a caccia di un nuovo allenatore. Dalle ultime uscite di Ranieri, tuttavia, si evince che le riserve siano state sciolte. E meno di clamorose sorprese, non sarà Motta il successore del testaccino.

Il PSG prima della Juve

Già prima di trasferirsi a Torino, Motta e il suo entourage avevano preso in gran considerazione un trasloco all’estero. Al tempo era concreta la pista Paris Saint-Germain, dove l’italo-brasiliano ha chiuso la sua carriera da calciatore e cominciato, nelle giovanili, quella di tecnico.

Il 42enne ha uno splendido rapporto col presidente dei parigini Al-Khelaifi, ma naturalmente oggi Motta non ha alcuna possibilità di prendere il posto di Luis Enrique, che sta lavorando molto bene e ha peraltro rinnovato appena qualche settimana fa fino al 2027.

PSG a parte, il prossimo anno l’ex mister bianconero potrebbe davvero ripartire da un campionato straniero. Per lui sarebbe la prima volta lontano dalla Serie A, come tecnico della prima squadra.

Le ultime indiscrezioni di calciomercato sul suo futuro lo danno nel mirino del Tottenham. Postecoglou è a forte rischio esonero, in Premier è al quindicesimo posto e fuori dai giochi anche per un posto in Conference. Solo con la vittoria dell’Europa League potrebbe salvarsi: ma nel ritorno dei quarti sarà chiamato a vincere in casa dell’Eintracht dopo l’1-1 dell’andata.

La Juve fa il tifo per il Tottenham

La Juve confida sulla voglia di Motta di tornare subito su una panchina. E adesso fa il tifo affinché vada in porto la pista Tottenham. Se il proprio ex allenatore si accasasse immediatamente altrove, la società di Exor risparmierebbe circa 15 milioni di euro, ovvero il costo intero del tecnico e del suo staff.