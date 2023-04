Atp Monaco di Baviera 2023, programma e ordine di gioco venerdì 21 aprile: in campo Cobolli

Il programma e l’ordine di gioco del torneo Atp 250 di Monaco di Baviera 2023 per la giornata di venerdì 21 aprile. Tempo di quarti di finale sulla terra rossa tedesca, con le ostilità che vedranno protagonista anche il giovane italiano Flavio Cobolli. L’azzurro aprirà le danze sul Campo Centrale alle ore 11:00 e sfiderà l’australiano Christopher O’Connell che a sorpresa ha battuto il padrone di casa Alexander Zverev. Un avversario comunque alla portata per Cobolli, proveniente dalle qualificazioni e al primo quarto di finale sul circuito maggiore. A seguire toccherà a Holger Rune, finalista a Montecarlo pochi giorni or sono: il danese se la vedrà con il cileno Christian Garin.

Nella seconda parte di giornata in campo Taylor Fritz, che attende uno tra Thiem e Hausler: i due torneranno in mattinata in campo per completare il match interrotto per pioggia nella giornata di giovedì. Il programma dei quarti di finale sarà chiuso dalla sfida tra Marcos Giron e Botic van den Zandschulp. Di seguito il dettaglio dell’ordine di gioco.

L’ordine di gioco di venerdì 21 aprile

Campo Centrale, ore 11:00

O’Connell vs (Q) Cobolli

Non prima delle 12:00

(8) Huesler vs Thiem (ripresa da 7-5 3-3)

(1) Rune vs Garin

Huesler/Thiem vs (2) Fritz

Giron vs (4) van den Zandschulp