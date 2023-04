Atp Monaco 2023, Cobolli si ferma ai quarti: O’Connell si impone in tre set

Flavio Cobolli si arrende a Christopher O’Connell nell’incontro valevole per i quarti di finale dell’ATP 250 di Monaco di Baviera 2023. L’australiano si impone con il punteggio di 7-6(4) 4-6 6-3 in 2h e 30′ di gioco, mettendo fine al bel torneo del classe ’02 azzurro, che torna a casa con qualche rimpianto per il modo in cui ha perso il primo parziale. Resta comunque una settimana molto positiva per il romano, ai suoi primi quarti in un torneo ATP dopo le quattro vittorie consecutive ottenuta in Baviera.

CRONACA – Buona partenza di Cobolli, che annulla due palle break nel turno di servizio d’apertura ed è proprio lui il primo a conquistare il break, nel sesto gioco. Purtroppo non riesce a consolidarlo e O’Connell ne approfitta per riacciuffarlo sul 4-4, ma l’azzurro non molla e torna a rendersi pericoloso in risposta. Le sliding doors di questo primo set coincidono con il decimo gioco, in cui O’Connell serve per prolungare il set ma si vede costretto a fronteggiare ben tre set point (non consecutivi). Se sui primi due Flavio non ha molto da recriminare, sul terzo invece ha la possibilità di incidere ma non ci riesce. L’australiano vince dunque un game da 14 punti e poco dopo fa suo il set al tie-break, in cui è sempre stato al comando. Eloquente il doppio fallo di Cobolli sul 6-5, che fa quasi passare in secondo piano i 6 ace scagliati fino a quel momento.

La reazione dell’azzurro non tarda ad arrivare e l’avvio di secondo parziale lascia ben sperare dato che Cobolli ottiene subito il break. Come accaduto nel set precedente, però, Flavio non riesce a consolidarlo e viene immediatamente rimontato dall’avversario. La situazione rischia di precipitare per il giocatore capitolino, che dall’1-0 si ritrova sotto 1-2 e con due palle break da fronteggiare. Cobolli però non si scompone, anzi conquista il game che lo porta sul 2-2 e anche i tre seguenti, punendo O’Connell e le sue imprecisioni. Ancora una volta, però, a un passo dall’obiettivo, l’azzurro si disunisce e rischia di mandare tutto all’aria. Avanti 5-2 30-0, favorisce la rimonta dell’australiano e si ritrova in pochi minuti sul 5-4. Poco male visto che Cobolli riesce a tenere il servizio a zero e conquistare il set per 6-4, portando dunque il match al terzo.

Nei primi games del parziale entrambi hanno occasioni: O’Connell non sfrutta una palla break sull’1-1, poi è Cobolli a doverne annullare un all’avversario nel gioco successivo. Cobolli tiene bene il campo e sembra poter essere lui a piazzare l’allungo decisivo, ma sul 2-3 è invece l’australiano a piazzare il break a quindici che di fatto decide il match. Il 28enne di Sydney poi recupera un altro game da 15-30 e consolida il vantaggio, andando sul 5-2 e poi chiudendo a quindici per 6-3.