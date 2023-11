Atp Metz 2023: energie finite per Fognini, Humbert vince facilmente e va in finale

Si è fermato in semifinale lo splendido percorso di Fabio Fognini nel torneo ATP 250 di Metz 2023. Il tennista azzurro, omaggiato di una wild card dagli organizzatori, ha ottenuto il suo miglior risultato della stagione proprio nel finale, battendo nell’ordine Seyboth Wild, Bublik e Sonego. Dopo tre partite molto dispendiose, sia in termini di energie fisiche che mentali, Fabio ha dato l’impressione di non averne più e si è arreso in due rapidi parziali a Ugo Humbert. 6-0 6-2 il punteggio del match, durato appena 67 minuti di gioco e dominato dal padrone di casa, che ha staccato il pass per la finale, dove se la vedrà contro Alexander Shevchenko.

Il tennista russo ha sconfitto con un doppio 6-4 l’altro beniamino del pubblico francese, Pierre-Hugues Herbert, il quale non è riuscito a ritrovare il tennis che gli aveva consentito di spingersi così avanti nel torneo. In particolare, è stato il servizio a tradire il francese, poco efficace e incapace di far male all’avversario. Per Shevchenko, che ritoccherà il proprio best ranking facendo il debutto tra i primi 50 del mondo, si tratta della prima finale in carriera a livello Atp.

CRONACA – Primo set da incubo per Fognini, che non riesce in alcun modo ad impensierire il suo avversario e finisce per subire un pesante bagel. L’azzurro conquista appena tre punti in altrettanti game di risposta e non riesce mai a tenere il servizio. L’unica chance Fabio l’ha avuta nel quarto gioco, ma non è riuscito a concretizzarla ed ha poi ceduto ai vantaggi. Il secondo set è andato leggermente meglio, con Fognini che ha trascinato ai vantaggi il game iniziale (ottenendo in un colpo solo tre punti in risposta, gli stessi del set precedente) e poi si è sbloccato, vincendo il primo gioco. Nonostante l’inerzia dalla parte del suo avversario, il giocatore ligure è riuscito a portare a casa un altro bel game, salvando due palle break nel quarto game e impattando sul 2-2. Grande sospiro di sollievo ma anche grande sforzo per Fabio, che ha accusato il colpo nel resto della frazione. Per Humbert è stato un gioco da ragazzi conquistare gli ultimi quattro giochi e qualificarsi per la finale.