Atp Finals Torino, Djokovic: “Ci sono i migliori al mondo, ogni partita è come una finale”

Le parole di Novak Djokovic durante la conferenza stampa delle Nitto Atp Finals: “I migliori giocatori del mondo sono qui, ogni giocatore ha grandi qualità e merita di essere nel torneo. Non ci sono partite facili o preferenze di essere in un gruppo o l’altro, qui ogni partita è come una finale. Sono onorato di partecipare di nuovo a questo torneo ed essere in grado di competere con giocatori giovani mi dà un’ulteriore motivazione e mi ispira ancora di più a dare il mio meglio”. Per Djokovic è la terza presenza alle Finals: “È bello vedere la città che in questa settimana vive per il tennis e che c’è tanta passione. Speriamo di vedere molte persone alle partite”.