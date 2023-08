Premier League 2023/2024: esordio con vittoria per il Manchester United, Varane decisivo contro i Wolves

Esordio con vittoria per il Manchester United contro il Wolverhampton nella prima giornata di Premier League 2023/2024. I Red Devils faticano nel primo tempo, alzano il ritmo nella ripresa ma non riescono a pungere, sbloccandola solo a un quarto d’ora dal termine grazie alla rete di Varane con un colpo di testa da mezzo metro. Per Ten Hag dunque esordio positivo e vetta – condivisa – della classifica.

Primo tempo estremamente soporifero e polveri bagnate per i Red Devils, che cominciano a scuotersi nella ripresa in virtù anche degli ingressi da parte di Eriksen e Sancho che rinvigoriscono la fase offensiva da parte dei ragazzi di Ten Hag. La rete arriva però al 76′ per effetto della bella combinazione che pesca Wan-Bissaka, cross perfetto in mezzo per Varane che era rimasto lì davanti dopo gli sviluppi di un calcio piazzato. Nel finale succede di tutto: un invasore di campo ferma un’azione promettente degli ospiti, poi Onana travolge un avversario e non è rigore, in modo surreale, per l’arbitro.