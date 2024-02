Parla l’agente di Thiago Motta: “Non andrà al Napoli neanche se De Laurentiis prendesse Zirkzee”

L’agente del tecnico del Bologna Thiago Motta, Dario Canovi, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal, riguardo un possibile interessamento del Napoli per l’allenatore italo brasiliano: “Non conosce ancora il suo futuro, ma sicuramente non sarà a Napoli. L’allenatore rossoblù non verrebbe a Napoli nemmeno se il presidente De Laurentiis gli comprasse Zirkzee e Calafiori, ha altri progetti per il suo futuro“.