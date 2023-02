Juventus: a gennaio Vlahovic vicinissimo alla Premier, ora su di lui c’è il Real Madrid

Dusan Vlahovic è un obiettivo del Real Madrid. Secondo il quotidiano spagnolo “As”, l’attaccante della Juventus è un nome che piace ai Blancos per la prossima estate. Già in inverno il serbo avrebbe potuto lasciare i bianconeri, con destinazione Premier League. Secondo i media spagnoli infatti un club inglese, presumibilmente il Manchester United, si era fortemente interessato all’ex Fiorentina, il cui costo stabilito dalla Juve oscilla tra i 100 e i 120 milioni di euro. Nella sessione invernale conclusasi meno di un mese fa, però, l’agente di Vlahovic aveva bloccato tutto, facendo saltare il passaggio del giocatore in Inghilterra.