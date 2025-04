Entrano nel vivo i tornei Atp 250 in programma nella settimana, con le semifinali in programma domani. Nel torneo Atp di Bucarest sarà impegnato Flavio Cobolli, che dopo un inizio di stagione negativo sul cemento, sembra aver ritrovato confidenza sulla terra rossa rumena. Il romano classe 2002, terza testa di serie del torneo, se la vedrà contro il bosniaco Damir Dzhumur per un posto in finale, mentre dall’altra parte del tabellone ci sarà la sfida tra il numero uno del seeding Sebastian Baez e l’ungherese Marton Fucsovics, che nel primo turno ha sconfitto Luca Nardi. Di seguito il programma completo per la giornata di sabato 5 aprile nell’Atp di Bucarest 2025.

CENTRAL COURT

Ore 10.00 – (1) Granollers/Zeballos vs (3) Murray/Pavlasek

non prima delle 12.00 – (1) Baez vs Fucsovics

non prima delle 14.00 – (3) Cobolli vs Dzhumur

Il programma nell’Atp di Marrakech

Italia rappresentata anche sulla terra rossa del Marocco, dove Luciano Darderi va alla caccia della seconda finale Atp della carriera. L’italo argentino si è preso la rivincita con il ceco Vit Kopriva, che lo aveva battuto la scorsa settimana nella finale del Challenger di Napoli, e ora il prossimo ostacolo è rappresentato dallo spagnolo Roberto Carballes Baena. Sfida tra due amanti della superficie, che alla vigilia si preannuncia equilibrata. A seguire sarà in campo il grande favorito del torneo, ovvero la testa di serie numero 1 Tallon Griekspoor, che oggi si è preso lo scalpo dell’azzurro Bellucci. Di seguito il programma completo per la giornata di sabato 5 aprile nell’Atp di Marrakech 2025.

CENTRE COURT

Ore 14.00 – (5) Carballes Baena vs (7) Darderi

a seguire – (1) Griekspoor vs Muller o Majchrzak

Qualificazioni Masters 1000 MonteCarlo: impegnati Nardi e Bellucci

Non solo le battute finali dei tornei Atp però, perché domani prenderanno il via anche le qualificazioni del primo Masters 1000 stagionale sulla terra rossa, quello di MonteCarlo. Nel principato saranno due gli azzurri che vanno alla ricerca di un posto nel tabellone principale, ovvero Luca Nardi e Mattia Bellucci. Il pesarese sta vivendo un periodo negativo, sconfitto nettamente da Fucsovics a Bucarest, ma potrà giocarsi le sue carte nel primo turno delle quali contro il francese Arthur Rinderknech. Scomodo anche il confronto di Bellucci, che da testa di serie numero 9 si troverà di fronte Cameron Norrie. Il nativo di Busto Arsizio ha ritrovato fiducia a Marrakech prima della sconfitta odierna contro Griekspoor, e dovrà voltare pagina fin da subito per cercare di qualificarsi.