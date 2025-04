Il Trofeo Princesa Sofia ha completato la sua quinta e penultima giornata di gare. La regata si concluderà domani nella Baia di Palma di Maiorca, in Spagna, con il programma che prevede le Medal Race e le Medal Series. L’Italia si trova in lizza per il podio su diversi fronti, con Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei in testa ai Nacra 17 prima della Medal Race. Gli azzurri hanno ottenuto uno score di 2-5, mettendosi davanti per otto punti sui cinesi Zhao e Sha e per otto lunghezze su Gimson e Burnet dal Regno Unito. Nel 470 misto, Elena Berta e Giulio Calabrò sono in seconda posizione, a diciotto punti dagli inglesi Wrigley e Harris. Alle loro spalle, c’è il duo tedesco composto da Diesch e Markfort.

Nel Formula Kite Riccardo Pianosi si è qualificato alla semifinale dopo aver chiuso le Final Series al terzo posto, senza però riuscire ad accedere direttamente alla finale. Nel windsurf, poi, Nicolò Renna – campione del mondo in carica – ha chiuso la prova odierna in seconda posizione, accedendo alla finale senza passare dai turni eliminatori. Nell’individuale femminile dell’ILCA 6, invece, Chiara Benini Floriani ed Emma Mattivi sono rispettivamente terza e quarte, staccate per otto e undici punti dalla vetta e in piena lotta per una medaglia. Nell’ILCA 7 individuale maschile, Lorenzo Brando Chiavarini si mantiene in terza posizione anche nella quinta giornata di gare, posizionandosi bene in vista della Medal Race. Bene anche Stefano Peschiera, a sole nove lunghezze dal podio.