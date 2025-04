Mattia Bellucci stacca il biglietto per i quarti di finale del torneo Atp 250 di Marrakech 2025. Il classe 2001 di Busto Arsizio ha sconfitto il francese Pierre-Hugues Herbert con il punteggio di 6-2 7-5, al termine di un incontro durato un’ora e 23 minuti. Prestazione solida da parte dell’azzurro, che ora attende il vincente della sfida tra Tallon Griekspoor e Pablo Carreno Busta. Dopo il buon esordio con vittoria in due set contro il russo Pavel Kotov, prosegue dunque il trend positivo di Bellucci sulla terra rossa, che sul cemento nordamericano aveva perso un po’ di smalto nelle ultime settimane.

La cronaca di Bellucci-Herbert a Marrakech

Il break che spezza l’equilibrio nel primo set arriva subito in favore di Bellucci, che sfrutta un paio di errori del suo avversario e si porta sull’1-0. Il portacolori italiano replica poco dopo, con due risposte vincenti che gli valgono il 4-1 e servizio. Mattia tiene senza problemi i propri turni di battuta e manda il primo set in archivio per 6-2 in poco più di mezz’ora.

Più equilibrato invece il secondo parziale, dove Herbert riesce a sistemare le cose al servizio: il transalpino tiene con i suoi serve and volley, e in risposta trova il break sfruttando tre errori gratuiti di Bellucci per il 3-1. Il vantaggio dura poco però, perché nel gioco successivo il veterano francese rovina tutto con il doppio fallo e riporta l’azzurro in scia. Herbert è bravo ad annullare una palla break sul 3-3, ma non può nulla poco dopo: sul 5-5 infatti Bellucci spinge col dritto e si prende il break che di fatto gli consegna la vittoria per 7-5.