Manca ormai meno di un mese all’inizio del Mondiale di beach soccer 2025 nelle Seychelles. Il sorteggio della 13esima edizione della Coppa del Mondo avrà luogo domani, alle 17.00 ore italiane, in diretta su Fifa+ e direttamente dalla capitale Victoria. Alla manifestazione prenderanno parte sedici squadre: suddivise in quattro fasce da quattro squadre ciascuna, saranno estratte per comporre i quattro gironi della fase iniziale. Le fasce sono il frutto dei risultati ottenuti nelle ultime cinque edizioni della rassegna iridata.

Mondiali beach soccer: la composizione delle fasce

La prima fascia vedrà, oltre ai padroni di casa delle Seychelles, i campioni in carica del Brasile, il Portogallo e Tahiti. Gli azzurri, finalisti un anno fa a Dubai, sono inseriti nella seconda fascia insieme a Giappone, Iran e Senegal. Attenzione particolare va prestata alla terza fascia, che contiene squadre molto temibili come la Bielorussia (semifinalista negli Emirati Arabi lo scorso anno, sconfitta solo ai rigori dall’Italia) e la Spagna, oltre a Paraguay e Oman. Infine, la quarta fascia comprende El Salvador, Cile, Mauritania e Guatemala.

Una volta sorteggiati i gironi, sarà possibile delineare il programma delle partite. Il Mondiale inizierà giovedì 1° maggio, con le prime quattro partite dei gironi A e B, mentre i gruppi C e D scenderanno in campo il giorno successivo, venerdì 2 maggio; la fase a gironi terminerà martedì 6. Le prime due squadre di ogni girone si qualificheranno per la fase a eliminazione diretta, accedendo così ai quarti di finale.

Le tappe degli azzurri in vista dei Mondiali

Il commissario tecnico della nazionale italiana, Emiliano Del Duca, sarà presente alle Seychelles per il sorteggio e poi farà rientro in Italia, dove lunedì comincerà il raduno di Tirrenia. Gli azzurri rimarranno al Centro di Preparazione Olimpica fino a sabato 12 aprile per l’ultimo allenamento interno prima della partenza per il Mondiale. La settimana successiva, Zurlo e i suoi compagni di squadra voleranno a Funchal, nell’isola di Madeira, dove saranno impegnati in due test amichevoli contro la nazionale portoghese il 20 e 21 aprile. Da lì la Nazionale raggiungerà Victoria, con il Mondiale ormai alle porte.