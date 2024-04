Atp Marrakech 2024: Berrettini piega Munar al terzo set, ai quarti derby con Sonego

Matteo Berrettini soffre, sembra poter vincere agevolmente, poi va in crisi, quindi ritrova energie e il suo tennis e riesce infine a venire a capo di Jaume Munar nel secondo turno del torneo Atp di Marrakech 2024. Contro lo spagnolo, mai affrontato in carriera, punteggio finale di 6-4 4-6 6-3 dopo due ore e 20 minuti di gioco per il classe 1996 romano, che adesso affronterà ai quarti di finale venerdì Lorenzo Sonego in un derby tutto italiano per un posto in semifinale.

Non un bell’inizio di Berrettini, un po’ di errori di misura mentre Munar per tre servizi di fila tiene la battuta a quindici. Nel quarto game, peraltro, subito due palle break da annullare per l’azzurro, che sbaglia in modo gratuito e concede due opportunità sul 15-40. Dopo averle annullate ce n’è un’altra ai vantaggi, anche questa rintuzzata, e così il romano si salva. Da qui in avanti, con grande resilienza, il classe 1996 comincia a mostrare un buon tennis e con gran coraggio forza gli errori dello spagnolo conquistando due palle break nel settimo gioco, la seconda gli consente di strappare il servizio al rivale e di portarsi poi sul 5-3 servendo bene. A quindici nel decimo game Berrettini si prende il primo set per 6-4, senza mostrare il suo miglior tennis, ma tanto basta contro l’iberico assai monocorde. Nel secondo set Munar prova a rialzare la testa caricandosi nel primo turno di battuta, ma è un fuoco di paglia: Berrettini aggredisce e trova subito il break nel terzo game, confermandolo nel quarto dove serve molto bene facendo pesare le prime e gli ace. Poi, brutto momento a livello psicologico per l’azzurro, visto che si porta 0-40 e ha tre palle per il doppio break, tutte annullate dallo spagnolo che prova a rinvigorire. E purtroppo nel successivo turno di battuta arriva il clamoroso break a zero per Munar, con Berrettini che paga le energie profuse. Sembra tutto avviato comunque verso il tie-break, invece nel decimo game, con Berrettini spalle al muro perché al servizio per non perdere il set, Munar si fa aggressivo e riesce a strappare nuovamente il servizio all’italiano, trascinando tutto al terzo set. Qui ci sono subito due palle break per Berrettini, che però non le sfrutta, ma nel settimo game l’azzurro, partendo ancora una volta da 0-40, alla terza chance costringe il rivale a un dritto in corridoio e così poi va al servizio tenendo la battuta a zero per il 5-3. Ma il romano ha fame e vuole chiuderla subito: ai vantaggi si costruisce una palla match e la sfrutta sull’errore di Munar, raggiungendo i quarti nel derby con Sonego.