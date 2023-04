ATP Marrakech 2023, grande successo per Vavassori: sconfitto Jarry in tre set

Grandissimo successo per Andrea Vavassori al primo turno nell’ATP 250 di Marrakech: il torinese, al suo quinto match della carriera in un main draw ATP, conquista la sua seconda vittoria ufficiale e la prima sulla terra battuta, sconfiggendo uno dei tennisti più in forma di quest’inizio di stagione. 6-2 3-6 6-3 rifilato a Nicolas Jarry, il cileno che aveva portato allo stremo Carlos Alcaraz nella semifinale all’ATP 500 di Rio de Janeiro e che, esattamente un mese fa, si era laureato campione nell’ATP 250 di Santiago del Cile, arrivando a ricoprire oggi la posizione numero 59 del ranking. Ma Vavassori, già vincitore di due match nelle qualificazioni, si è ripetuto in questa battaglia dalla durata di 2 ore e 2 minuti, ottenendo una vittoria inaspettata sulla carta ma dolcissima. Il nostro portacolori è adesso numero 182 nella classifica in tempo reale e la sua corsa in Marocco non è ancora finita: agli ottavi di finale, se la vedrà contro lo spagnolo Jaume Munar, che non ha particolarmente brillato nel 6-4 6-4 con cui ha sconfitto il poco quotato Elliot Benchetrit.