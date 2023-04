Sofia Goggia incanta come ospite a ‘Viva Rai2!’, Fiorello: “Deve condurre una serata a Sanremo”

Sofia Goggia, la più forte discesista azzurra di tutti i tempi, è stata la grande protagonista della puntata di oggi di ‘Viva Rai2!’: con Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio, si è cimentata nella parodia di ‘Mare Fuori’ in dialetto napoletano, poi si esibita magistralmente al pianoforte. “Il cuore mi batteva a mille più di quando scio una discesa: per me è più facile vincere una gara che esibirmi in TV”, ha dichiarato la campionessa bergamasca al termine della puntata. Inoltre, Goggia ha rivisitato ‘She’ di Elvis Costello (che per l’occasione è diventata ‘Sci’), ha esaudito il suo desiderio di interpretare la Celebrity Edition di ‘Chi vuole essere in ascensore?’, ha ballato sulle note di ‘Made in Italy’ di Rosa Chemical, ha fatto la rassegna stampa e, infine, ha intonato il coro de ‘Il valzer del moscerino’ cantata da Madame.

Una performance a tutto tondo che ha indotto Fiorello, in modo spontaneo, a fare rivolgere il seguente appello ad Amadeus: candidare Goggia alla conduzione di una serata del Festival di Sanremo 2024. Nel corso della puntata non sono mancate gag esilaranti: “Ogni giorno faccio 10 minuti di sci effettivo – ha riso Goggia-, per il resto sono sempre in seggiovia o a riposo”. “Ogni tanto anche io vado a sciare, perché sono il terrone delle nevi – ha risposto Fiorello –. Per percorrere la pista che Sofia fa in un minuto e mezzo, io ci impiego 10 minuti perché scendo, mi fermo e mi guardo intorno”.